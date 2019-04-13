Василий Столыпин: "Оренбург" умеет настраиваться на лидеров"

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2). По словам специалиста, команда смогла выиграть за счет атакующего футбола. На 25-й минуте за две желтых карточки был удален защитник армейцев Мариу Фернандес.

- Дело вовсе не в удалении Фернандеса, - цитирует ТАСС Столыпина. - Мы вели 2:1 еще до того, как он получил вторую желтую карточку. Мы не сыграли "автобусом", а продемонстрировали красивый атакующий футбол и забили замечательные голы, мы были единым целым на поле. Мы умеем правильно настраиваться на игру с лидерами чемпионата и сегодня это показали, надеюсь, наши болельщики остались довольны.

Мы еще только привыкаем к высшему дивизиону, но у нашего клуба все впереди, если мы все будем делать правильно. Все знают, что не у каждого футболиста есть своя команда, наши игроки такую команду нашли, во многом благодаря главному тренеру Владимиру Федотову. У нас в команде чувствуется дружный коллектив, где каждый относится друг к другу с большим уважением, когда к нам приходят в команду, у нас хотят остаться, и практически никто сам не уходит из клуба.