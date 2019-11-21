Василий Кульков перенес операцию, длившуюся 14 часов

Ветеран «Спартака», сборных СССР и России Василий Кульков во вторник перенес операцию в 62-й Московской больнице в Красногорске, сообщила «СЭ» супруга бывшего футболиста Елена Махарадзе. Хирургическое вмешательство под руководством главврача больницы Дмитрия Каннера проходило 14 часов. Кульков пришел в сознание, но пока продолжает находиться в реанимации.

— Операция была тяжеленая, — сказала Елена. — В 9 часов утра его забрали, и только ближе к полуночи вышли из операционной. Вчера Вася пришел в себя, находится в сознании, но пока еще в реанимации. Врачи сделали все возможное, это нереальная работа. И Дмитрий Каннер, и заведующий отделением Александр Швейкин, и лечащий врач Серей Баринов — это люди от Бога. Нет слов, как я им благодарна. Все 14 часов они находились с ним, никто их не менял. Онкологию Васе зачистили, сейчас все зависит от организма, как он справится.

— Я бы еще раз хотела через вас поблагодарить всех, кто нас поддерживает. Знаете, вал звонков, и от близких, и от чужих людей. Я так всем за это благодарна! Ребята, спасибо вам большое за теплые, искренние слова, все это доходит до Василия и играет очень большую роль. Я и тогда говорила, и сейчас повторю: самое главное понимать, что мы не одни.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989-го по 1991-й и с 1995-го по 1997 год. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР, в 1991-м году — выиграл серебряные медали, а в 1995 году — бронзовые медали чемпионата России. Летом у Кулькова был обнаружен плоскоклеточный рак пищевода, с тех пор он находился под наблюдением врачей в профильной больнице в Красногорске, где прошел несколько этапов химиотерапии. (Александр Рогулев)