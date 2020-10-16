Василий Березуцкий назвал главный нераскрывшийся талант в российском футболе. Выбор неожиданный

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» назвал Артура Тлисова самым ярким футболистом, не сумевшим реализовать свой талант. Хавбек выступал за ЦСКА с 2002 по 2004 год, был в 2002 году включен Валерием Газзаевым в расширенный список кандидатов в сборную России, но так и не сыграл за национальную команду. В 2004 году Тлисов перешел в «Кубань» и установил клубный рекорд по количеству матчей (308).

— Кто самый большой российский талант из тех, с кем вы играли, и кто себя не раскрыл?

— Артур Тлисов. Очень талантливый парень, умел абсолютно все, но чего-то не хватало.

— А почему?

— Не знаю, но такое бывает. Женя Савин, например, король тренировок. Тренировочный Пеле! У Тлисова была похожая ситуация. Он умел абсолютно все: играл головой, резкий, удар был, техничный. Но чего-то не хватало на поле. Может, характера, может быть все, что угодно!