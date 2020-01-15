Василий Березуцкий: «На каждом углу кричим, что Россия спортивная нация. Но это не так»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью «СЭ» отметил, что в России гораздо меньше занимаются спортом, чем в Голландии. Россиянин ранее работал в «Витессе» в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

— В недавнем интервью вы сказали, что голландской тюрьме условия для игры в футбол лучше, чем в регионах России...

— Это действительно так. Искусственное, полноразмерное поле в тюрьме Арнема. Брат туда ездил, скидывал фото.

— Слуцкий несколько лет назад прогремел с фразой «Россия — нефутбольная страна». Вы пошли еще дальше и сказали, что «Россия — неспортивная страна». Сейчас, вернувшись из Голландии, укрепились в этой мысли?

— Да. На каждом углу кричим, что мы спортивная нация. Но у нас гораздо меньше людей занимается спортом, чем в Голландии. И это обидно. В Испании, где я постоянно бывал на сборах, то же самое. Имею в виду любительский спорт. Фитнес, пробежки, что-то еще. Их там больше. Вот и все. (Виталий Айрапетов)

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