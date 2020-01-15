Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью «СЭ» рассказал о тренировках в клубе при Валерии Газзаеве.

- Последние три года игровой карьеры я, кстати, тоже беговые упражнения практически не использовал. А 15 лет назад... Это было все на выживание! Если ты прошел те испытания Газзаева, то мог стать футболистом. Если нет — то извини, до свидания. У Валерия Георгиевича — самые тяжелейшие сборы в моей карьере.

— Самое тяжелое — это бассейн?

— Я достаточно хорошо плаваю для футболиста. Наверное, был четвертым в команде по этому показателю. Так что пронырнуть бассейн для меня не являлось большой проблемой. Но в команде были игроки, которые вообще плавать не умели! Просто отталикивались от дна и пытались доплыть до этого злосчастного бортика...

— Что тогда для вас было самым сложным?

— В Швейцарии мы как-то бегали 12 раз по 1200. Вот это запредельный «космос...»

— Как-то пытались переубедить Валерия Георгиевича?

— Мы тогда были слишком молоды. Да и зачем тренеру нас слушать? Нет. Все бегали, работали, терпели. Это тоже хорошая школа.

— Без этих тренировок не состоялись бы как футболисты?

— Наверное, нет. Хорошо, что мы попали к Газзаеву еще молодыми, а не в 33 года (улыбается). Иначе просто закончились бы... (Виталий Айрапетов)

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