В «Химках» прокомментировали информацию об обязательной вакцинации перед матчами с «Сочи» и «Краснодаром»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболисты клубов РПЛ не смогут приехать на матчи с «Сочи» и «Краснодаром» без сертификатов о вакцинации.

«Вакцинация — правильная и нужная вещь. В Московской области сейчас тоже идет большой процесс вакцинации населения. Что касается спортсменов, то тут лига должна будет рассмотреть определенные исключения. Не все футболисты с российскими паспортами. Вряд ли мы сможем обязать спортсмена пройти вакцинацию. Плюс, мы не можем лезть никому в вены без разрешения Олимпийского комитета. Я говорю не только про футболистов, а про всех спортсменов, которые представляют страну на международном уровне. Что касается персонала, то все обязательно привьются», — сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков высказался относительно возможности иностранным спортсменам вакцинироваться не российской вакциной.

«Самая лучшая вакцина в России. Это неоспоримо. Опять же, мы не можем заставить спортсмена с иностранным паспортом вакцинироваться именно российской вакциной. Думаю, что лига применит терапевтические исключение, которые будут распространяться на спортсменов», — добавил Терюшков.