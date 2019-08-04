Вараздат Ароян: "Мы с судьей друг друга не поняли и я просто так получил желтую карточку"

Защитник "Урала" Вараздат Ароян после домашнего матча его команды в 4-м туре с "Ростовом" (2:2) в интервью клубной пресс-службе объяснил, за что получил желтую карточку на 20 минуте встречи.

- Ты большую часть встречи играл с перебинтованной головой, что случилось?

- Все нормально, уже зашили. За что желтая карточка после оказания помощи? Я видел, что судья говорит: "Заходи", а оказывается он сказал: "Подожди". Вот так друг друга не поняли и я просто так получил желтую карточку. Обидно, теперь накопится. Игра была равная и хорошая, cчет 2:2 по игре. 7 из очков 12, думаю, неплохо, главное - хорошо играем, болельщикам должно нравиться.

В 5-м туре "Урал" сыграет на выезде против "Локомотива".

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