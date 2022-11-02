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Сегодня, 10:15

Ваноли рассказал об отношениях с Федуном и Заремой Салиховой в период работы в «Спартаке»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Паоло Ваноли и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с тогдашним владельцем красно-белых Леонидом Федуном и его женой Заремой Салиховой.

— Как думаете — чемпионство и Суперкубок Массимо Карреры как-то повлияли, подвигли Леонида Федуна позвать вас? И в курсе ли вы, что после 2003 года только итальянцы и бывшие ассистенты Антонио Конте завоевывали со «Спартаком» трофеи?

— Не знаю, повлияло ли это на выбор мистера Федуна. При этом не надо забывать, что первым итальянским тренером «Спартака» был Невио Скала. Хочу поблагодарить Федуна, потому что он дал мне возможность руководить великим, по-настоящему важным клубом в Европе. И отдельно был рад и горд, что смог подарить ему именно тот трофей, которого ему не хватало. Моя особая благодарность — ему и его семье. Пусть нам и не суждено было работать вместе долго, но верю, что эта работа продолжает давать плоды.

— Расскажите о своих разговорах с Федуном и Заремой. Было ли для вас удивительно, что, в частности, жена владельца «Спартака» так вовлечена в жизнь клуба?

— Это было огромным сюрпризом! Вообще, мне повезло быть знакомым с Леонидом Федуном, который был максимально вовлечен в дела «Спартака». Его присутствие всегда ощущалось. Он помогал мне, давал силы продолжать этот проект. С Заремой я уже обсуждал конкретику, все, что хотел понять с точки зрения функционирования клуба. Еще раз хочу их поблагодарить.

— Распространена точка зрения, что Заремы в «Спартаке» было слишком много. Согласны?

— Нет. Возможно, она часто появлялась в медиа. Однако в плане организации процесса она хорошо работала вместе с Федуном. У них были идеи, которые должны были помочь «Спартаку» подняться настолько высоко, насколько возможно. И сегодня они оставили молодую команду с готовым наследием. В будущем «Спартак» может вернуть себе чемпионский титул.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
Паоло Ваноли
2
2
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Зарема Салихова охарактеризовала Ваноли и объяснила, почему он ушел из «Спартака»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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