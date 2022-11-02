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Сегодня, 10:00

Ваноли подарил музею «Спартака» хронометр и свисток

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал о важном для него разговоре с директором музея клуба Алексеем Матвеевым, дополнительно мотивировавшем его на выигрыш Кубка России.

— Подарили ли вы что-то клубному музею «Спартака»?

— Расскажу вам один эпизод, который, думаю, навсегда отпечатался у меня в голове. Когда в декабре меня назначили — сразу попросил о возможности посетить спартаковский музей. Думаю, это один из самых красивых музеев, которые я когда-либо посещал. Он и технически очень хорошо выстроен, и реликвий там великое множество.
Когда я там был с директором музея (Алексеем Матвеевым. — Прим. И.Р.), мы подошли к стоявшему там Кубку, и он сказал мне: «Смотрите, Мистер, этот Кубок немного постарел. Нужно обновить коллекцию». В этот момент я спросил: «Если выиграем Кубок, вы повесите мое фото в музее?» Алексей пообещал. Это сидело внутри меня. Как только мы выиграли Кубок, я напомнил ему про то обещание и сказал, что хотел бы на следующий день увидеть свое фото в музее. И подарил для музея свои хронометр и свисток. Обещание он выполнил, и фотография из музея есть у меня в телефоне, и она мне очень дорога (показывает ее).

Паоло Ваноли. «Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки

Алексей Матвеев, директор музея «Спартака»:

— Все так и было. Паоло вообще очень внимательно и скрупулезно подошел к первому походу в наш музей. Было видно, что это не просто формальный визит, а тренер именно хочет погрузиться в нашу историю. Когда рассказал ему про братьев Старостиных и их роль в создании нашего клуба, он задал уточняющий вопрос, который меня поразил. Ваноли спросил про футбольные амплуа каждого из братьев, кто из них на какой позиции играл. Это меня приятно удивило. А про Кубок России действительно сказал ему, что мы его не выигрывали уже 19 лет и неплохо было бы обновить экспозицию. Тренер это запомнил, и потом, когда мы вместе 29 мая праздновали на поле победу, он вспоминал тот наш разговор в музее.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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