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Сегодня, 10:30

Зарема Салихова охарактеризовала Ваноли и объяснила, почему он ушел из «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Леонид Федун и Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» подробно рассказала об экс-главном тренере красно-белых Паоло Ваноли и объяснила, почему тот после победы в Кубке России решил уйти из «Спартака».

— Ваноли — хороший, искренний человек, — сказала Салихова. — А как тренер он — это собранность, дотошность, все время сконцентрирован, мелочей для него не существует, тотальная погруженность не только в команду, но и в жизнь клуба. Как и Абаскаль, он к первому собеседованию знал каждого игрока и показывал схемы, кто будет в основе, кто на замену, как играть при травмах. Более того, он спрашивал, как правильно произносить фамилии игроков.

У нас не было конфликтов. Паоло хотел сделать из «Спартака» «Интер» — в плане самоотдачи, вовлеченности и ответственности всех за результат, начиная с простых сотрудников, юридического отдела, фотографов и заканчивая командой. То есть клуб-семью. Он многое поменял в плане дисциплины. Равнодушных не было. А я все время спрашивала у него, как было в «Челси» и других клубах, где он работал, что надо изменить в организации питания футболистов, физиотерапии и т.д.

Прямо после выигрыша Кубка у него была уверенность, что он вернется. Пришлось сказать, что защитника за 8 и более миллионов, как мы изначально планировали, уже не будет — мы не тянем финансово предыдущий трансферный план, так как доходы от Лиги Европы зависли плюс нас исключили из весенних игр. Но ушел он, конечно, не из-за этого, а по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась. Мы поздравляем друг друга с праздниками, и я с уважением отношусь к тому, что он сделал для «Спартака», правильно расставил приоритеты и взял Кубок.

Паоло Ваноли. «Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Паоло Ваноли
11
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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23 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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