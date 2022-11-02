Зарема Салихова охарактеризовала Ваноли и объяснила, почему он ушел из «Спартака»
Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» подробно рассказала об экс-главном тренере красно-белых Паоло Ваноли и объяснила, почему тот после победы в Кубке России решил уйти из «Спартака».
— Ваноли — хороший, искренний человек, — сказала Салихова. — А как тренер он — это собранность, дотошность, все время сконцентрирован, мелочей для него не существует, тотальная погруженность не только в команду, но и в жизнь клуба. Как и Абаскаль, он к первому собеседованию знал каждого игрока и показывал схемы, кто будет в основе, кто на замену, как играть при травмах. Более того, он спрашивал, как правильно произносить фамилии игроков.
У нас не было конфликтов. Паоло хотел сделать из «Спартака» «Интер» — в плане самоотдачи, вовлеченности и ответственности всех за результат, начиная с простых сотрудников, юридического отдела, фотографов и заканчивая командой. То есть клуб-семью. Он многое поменял в плане дисциплины. Равнодушных не было. А я все время спрашивала у него, как было в «Челси» и других клубах, где он работал, что надо изменить в организации питания футболистов, физиотерапии и т.д.
Прямо после выигрыша Кубка у него была уверенность, что он вернется. Пришлось сказать, что защитника за 8 и более миллионов, как мы изначально планировали, уже не будет — мы не тянем финансово предыдущий трансферный план, так как доходы от Лиги Европы зависли плюс нас исключили из весенних игр. Но ушел он, конечно, не из-за этого, а по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась. Мы поздравляем друг друга с праздниками, и я с уважением отношусь к тому, что он сделал для «Спартака», правильно расставил приоритеты и взял Кубок.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2