Итальянский тренер Паоло Ваноли ответил на вопрос о возможном отъезде из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после разгромной победы над «Кубанью» (6:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России заявил, что остается в клубе.

— Мы сообщили игрокам и руководству — мы остаемся в клубе. Будем здесь до последнего, пока это будет возможно. Я считаю, что футбол может нести посыл к миру.

— Как оцените игру Бакаева? Почему приняли решение его заменить?

— В прошлый раз вы спрашивали, почему я его не выпустил. В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых. Почему вы не спрашиваете, почему Ларссон забил красивый гол? — сказал Ваноли.

Матч «Спартак» — «Кубань» прошел 2 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». В составе красно-белых хет-трик на счету Шамара Николсона, дублем отметился Квинси Промес и еще один гол забил Джордан Ларссон.