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Сегодня, 22:31

Итальянский тренер Паоло Ваноли ответил на вопрос о возможном отъезде из «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после разгромной победы над «Кубанью» (6:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России заявил, что остается в клубе.

— Мы сообщили игрокам и руководству — мы остаемся в клубе. Будем здесь до последнего, пока это будет возможно. Я считаю, что футбол может нести посыл к миру.

— Как оцените игру Бакаева? Почему приняли решение его заменить?

— В прошлый раз вы спрашивали, почему я его не выпустил. В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых. Почему вы не спрашиваете, почему Ларссон забил красивый гол? — сказал Ваноли.

Матч «Спартак» — «Кубань» прошел 2 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». В составе красно-белых хет-трик на счету Шамара Николсона, дублем отметился Квинси Промес и еще один гол забил Джордан Ларссон.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
6:1
Кубань
Голы
Промес, 6 (1:0), Промес, 17 (2:0), Николсон, 20 (3:0), Джикия, 55 (3:1), Николсон, 62 (4:1), Ларссон, 83 (5:1), Николсон, 86 (6:1)
Спартак
Максименко Кофрие Айртон Джикия (Чернов, 78) Литвинов Бакаев (Игнатов, 69) Мартинс (Денисов, 84) Умяров (Пруцев, 78) Хлусевич Николсон Промес (Ларссон, 70)
Кубань
Нестеренко Эдиев Ведерников (Рыбин, 24) Хомуха Большаков Гурфов (Безденежных, 70) Алейников (Кулишев, 71) Сапета Лаук (Маркин, 82) Сидоров (Карев, 81) Петров
Предупреждения
Хлусевич 47’, Айртон 85’  -  Сидоров 37’, Эдиев 61’, Сапета 89’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Мухтаров (Петрозаводск) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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