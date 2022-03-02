Жиго ответил, готов ли он продолжать играть за «Спартак»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго заявил, что не собирается покидать клуб до истечения контракта.

— Готов ли я продолжать играть за «Спартак»? Я здесь, — заявил француз.

Ранее «Спартак» и «Марсель» договорились о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. 30 января француз подписал контракт с «Марселем», при этом остаток сезона он доиграет в «Спартаке» на правах бесплатной аренды.

Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года, его контракт с клубом истекает по завершении нынешнего сезона.