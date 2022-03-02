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Сегодня, 23:04

Жиго ответил, готов ли он продолжать играть за «Спартак»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Самюэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго заявил, что не собирается покидать клуб до истечения контракта.

— Готов ли я продолжать играть за «Спартак»? Я здесь, — заявил француз.

Ранее «Спартак» и «Марсель» договорились о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. 30 января француз подписал контракт с «Марселем», при этом остаток сезона он доиграет в «Спартаке» на правах бесплатной аренды.

Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года, его контракт с клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
2
1
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