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Судейство

Сегодня, 16:15

Митрофанов не считает наказание Безбородова чрезмерным: «Он получил такие санкции исключительно за обман»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии «СЭ» поделился мнением о дискавлификации арбитра Владислава Безбородова.

Ранее судья был отстранен от работы на матчах РПЛ и других соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

«Жестокое наказание? Не считаю, что слово «жестоко» является правильным. В этой ситуации надо понимать, что комиссия принимала решение в соответствии с той практикой, которая сложилась. Павел Юрьевич (Каманцев — Прим. «СЭ») уже комментировал.

Все достаточно просто: было допущено дисциплинарное нарушение, за которое господина Безбородова собирались привлечь к ответственности. В ходе расследования он преднамеренно ввел комиссию в заблуждение, сославшись на то, что данные сообщения не публиковались им и не публиковались с его аккаунта, что тоже важно. Он в принципе отрицал, что это его аккаунт. В ходе расследования было технически установлено, что это его телефонный номер», — сказал Митрофанов «СЭ».

Также генеральный секретарь РФС рассказал, каким могло быть наказание арбитра, если бы он не пытался обмануть комиссию.

«Санкции в виде отстранения и выведения из списка до конца сезона он получил исключительно за обман комиссии. В противном случае получил бы пару матчей за само правонарушение. Спрашивал ли я у Каманцева, почему сообщения от 2021 года всплыли лишь сейчас? Нет», — добавил Митрофанов.

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра.

РФС
Владислав Безбородов
Максим Митрофанов
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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