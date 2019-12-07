Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» рассказал о летней трансферной компании армейцев.

— Летом ЦСКА явно ошибся, не подписав нападающего? Может быть, стоило рискнуть и купить Комличенко?

— Я бы хотел затронуть и более ранний период. Считаю, такие игроки, как Бийол, Нисимура, которых порой выпускали в нападении, — это все-таки футболисты на завтра и послезавтра, но никак не на сегодня. Одним словом, у ЦСКА игроки — все еще на вырост, которые не могут стабильно давать результат здесь и сейчас. Отсюда, например, и такой крайне неудачный результат гостевого матча против «Лудогорца».

Конечно, нужно было приобрести нападающего, который бы встряхнул Чалова. Федор пока еще молод, ему свойственны перепады. Поэтому фоврарду нужно давать паузы. Правда, мы не до конца знаем финансовых возможностей ЦСКА. А мог ли клуб подписать форварда?

— И все-таки: в прошлом сезоне Чалом стал лучшим бомбардиром чемпионата, а в этом играет с такими перепадами...

— Деталей я не знаю. Но мне кажется, что Чалов — самоед. Поставил перед собой высокую планку, каждый матч старается провести на максимуме, все время, анализирует, думает. И это на него давит, прибивает. Он сам себя «душит».

— Не состоявшийся переход в «Кристал Пэлас» мог его выбить из колеи?

— Когда возникают разговоры про клуб английской премьер-лиги, хотим мы этого или нет, но в подсознании игрока сидят определенные мысли. Это неуправляемый процесс, который давит на парня... Есть еще один важный момент.

— Какой?

— Для эффективной игры Чалова нужно, чтобы футболисты второй линии тоже действовали стабильно. Влашич, Обляков, Ахметов порой играют не так ярко, как в прошлом сезоне. А надо понимать, что Чалов — фигура зависимая. (Виталий Айрапетов)

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