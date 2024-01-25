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Масалитин: «Возможно, Мусаева в ЦСКА будут готовить на замену Заболотному»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на дебютный гол форварда армейской команды Тамерлана Мусаева в товарищеском матче с «Торпедо» (3:2).

«Его и брали, чтобы он составил конкуренцию. Прежде всего, Заболотному. Они похожи по габаритам. Чалов — форвард немного другого плана. У Заболотного через полгода заканчивается контракт. Возможно, Мусаева подготовят ему на смену», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Мусаев перешел в ЦСКА в декабре 2023 года. 22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Антон Заболотный
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
11
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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