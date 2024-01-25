Масалитин: «Возможно, Мусаева в ЦСКА будут готовить на замену Заболотному»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на дебютный гол форварда армейской команды Тамерлана Мусаева в товарищеском матче с «Торпедо» (3:2).

«Его и брали, чтобы он составил конкуренцию. Прежде всего, Заболотному. Они похожи по габаритам. Чалов — форвард немного другого плана. У Заболотного через полгода заканчивается контракт. Возможно, Мусаева подготовят ему на смену», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Мусаев перешел в ЦСКА в декабре 2023 года. 22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28.