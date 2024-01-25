As: Кассьерра интересен «Севилье», «Атлетико» предпочел форварду «Зенита» Мойзе Кина

«Севилья» заинтересована в нападающем «Зенита» Матео Кассьерре, сообщает испанское издание As.

По данным источника, андалусийский клуб рассчитывает взять форварда в аренду с опцией обязательного выкупа в конце сезона. Но такой вид сделки заблокировала ла лига, из-за превышения лимита со стороны «Севильи». Отмечается, что «Зенит» хочет выручить за игрока не менее 15 миллионов евро.

Также по информации издания, Кассьерру предлагали «Атлетико», но мадридцы сделали выбор в пользу форварда «Ювентуса» Мойзе Кина.

Ранее журналист Хулиан Капера сообщал, что 26-летний колумбиец может перейти в клуб Саудовской Аравии.

Кассьерра играет за «Зенит» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.