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Масалитин: «Если Малком забил четыре гола, то почему Промес этого не может»

Масалитин дал прогноз на предстоящий 27-й тур РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Масалитин дал прогноз на предстоящий 27-й тур РПЛ.

«Питерцы свою задачу выполнили. Им без разницы, какой будет результат. Все равно будут чествовать команду. Можно играть расслабленно. Но как показывает практика, когда ты добиваешься результата, то спадает груз ответственности, и ты показываешь чудеса. Последней неудачи «Спартак» должен себя реабилитировать. Команда проводит невнятный весенний отрезок, борется за медали. Ей необходимо выигрывать. Но зная нелюбовь к «Спартаку» Талалаева, настрой «Химок» будет запредельный. Не исключаю удаления, как часто бывает. Если у «Спартака» пойдет игра, особенно впереди, почему нет? Четыре мяча — это не так много. Я в одном матче пять забивал. Если Малком забил четыре гола, то почему Промес этого не может?» — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» встретится с «Химками» 13 мая. Начало — в 14:00 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005120983_masalitin_esli_malkom_zabil_chetyire_gola_to_pochemu_promes_etogo_ne_mojet
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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