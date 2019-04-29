Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "СЭ" признался, что хочет, чтобы Федор Чалов стал лучшим бомбардиром сезона. Он делит первую строчку в бомбардирской гонке с Сердаром Азмуном​.

– Как полагаете, кто победит в гонке бомбардиров – Чалов или Азмун? После этого тура у обоих по 12 мячей.

– Мои симпатии, естественно, на стороне Федора. Во-первых, армеец. Во-вторых, русский. Хотя Азмун – более разносторонний нападающий. Может продавить защитника, часто забивает головой. Чалов – форвард другого плана. Да и в атлетизме нужно прибавлять. Но если бы в ЦСКА на него играли так же, как в "Зените" на Азмуна, Федор точно бы стал лучшим бомбардиром чемпионата. С отрывом! (Александр Кружков)

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