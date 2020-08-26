Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0) в пятом туре Тинькофф-РПЛ. Единственный мяч забил Кэнто Хасимото, для японца гол стал вторым в двух матчах за дончан.

— В игровом 60-70 минут — все понравилось. Мы играли на день позже, чем «Урал», силы начали иссякать где-то после 60-й минуты, плюс травмы Мамаева до игры и Норманна в конце первого тайма подкосили, — сказал Карпин в послематчевом интервью СМИ. — Норманн не играл 90 минут, как должен был, пришлось менять. Менять особо не на кого, поэтому после 70-й минуты нас подкосило немного.

— Есть понимание, насколько серьезная травма у Норманна?

— Пока нет. Но только то, что в «Уфе» за такой же фол показали красную. Меня больше удивляет это. Травма, дай бог, чтобы не серьезная.

— Гол Хасимото сыграл решающую роль в сегодняшнем матче, вторую игру подряд он забивает, как оцените его действия? Это то завершение атаки, которого «Ростову» иногда не хватало?

— Нет абсолютно. В его обязанности, так скажем, когда мы подписывали Хасимото, входило то, что он еще и будет забивать. Я думаю, что это приятная неожиданность для всех. Пока складывается все хорошо и приносит очки команде.

— В команде он уже освоился полностью и в бытовом плане, и во всех остальных аспектах?

— Когда у него спрашиваешь: «Как дела?», он всегда говорит: «Неплохо, неплохо!», поэтому я думаю, что неплохо все.