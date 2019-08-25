Валерий Карпин: «Практически запрещаем смотреть в таблицу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Рубина» отметил, что команде запрещено смотреть в турнирную таблицу.

— То что делает «Рубин», пытается делать «Рубин», играет в контроль мяча, прессингует... Готовились к этому всему, — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Если «Рубин» обновленный, то мы, мне кажется, тоже обновленная команда. Не только с точки зрения игроков, но и с точки зрения функционала.

— Говорили о том, что конкуренты потеряли очки?

— Вообще об этом не говорили. Практически запрещаем смотреть в таблицу. Никакого смысла. За два тура может все поменяться. Можно два раза выиграть и быть наверху, а можно проиграть и оказаться на 9-м, 10-м или 11-м месте.