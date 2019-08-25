РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Валерий Карпин: «Практически запрещаем смотреть в таблицу»

19:00

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Рубина» отметил, что команде запрещено смотреть в турнирную таблицу.

— То что делает «Рубин», пытается делать «Рубин», играет в контроль мяча, прессингует... Готовились к этому всему, — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ». —  Если «Рубин» обновленный, то мы, мне кажется, тоже обновленная команда. Не только с точки зрения игроков, но и с точки зрения функционала.

— Говорили о том, что конкуренты потеряли очки?

— Вообще об этом не говорили. Практически запрещаем смотреть в таблицу. Никакого смысла. За два тура может все поменяться. Можно два раза выиграть и быть наверху, а можно проиграть и оказаться на 9-м, 10-м или 11-м месте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир