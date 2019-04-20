Валерий Карпин: "Нужно было настраивать "Ростов" после "Спартака"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против "Оренбурга" отметил, что ему пришлось дополнительно настраивать подопечных после победы над "Спартаком".

– Конечно, нужно было настраивать после "Спартака", – отметил Карпин в эфире телеканала Матч Премьер – С лидерами меньше надо настраивать. А на матчи после таких соперников – тем более. Эмоций было много. Однако, за победу дают три очка. Не важно, "Оренбург" это или "Спартак".

– Команды не далеко друг от друга в таблице. Встреча принципиальная?

– Нет, конечно. Принципиальной в этом смысле не является. Это матч чемпионата России. Если бы "Оренбург" был не рядом с нами, это была бы точно такая же принципиальная игра.

– Есть изменения в составе…

– Восстановились Мевля и Новосельцев. Паршивлюк, напротив, не может играть.

– С составом соперника познакомились?

– Неожиданности какие-то были. Не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения в игре "Оренбурга". Вне зависимости от того, какие футболисты будут играть. Тех или иных футболистов выбирает тренер, так же, как и у нас.

– Искусственное поле стадиона "Газовик" может быть проблемой?

– Никак не готовились. Поле хорошее, самое главное, что ровное. Искусственное или нет… Все команды приезжают сюда и играют. Никаких отговорок по этому поводу быть не может.