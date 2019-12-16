Валерий Газзаев: «Я полностью на стороне Дзюбы»

Итоги года в российском спорте подводит знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ Валерий Газзаев.

— Что думаете по громкой истории с Артемом Дзюбой?

— Считаю, что никто не имеет права подобным образом оскорблять футболистов, как это случилось в матче Сан-Марино — Россия, — отметил Газзаев. — В данном случае я, конечно, полностью на стороне Дзюбы — и вообще на стороне всех игроков, которые оказываются в подобных ситуациях. Убежден, что подобное поведение недопустимо в футболе. Каждый фанат переживает за свою команду, это нормально — но нельзя переходить грань.

Валерий Газзаев: «В нашем футболе менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию»