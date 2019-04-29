Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в Краснодаре армейцам не хватило футболистов, которые способны вскрывать оборону за счет индивидуального мастерства.

– Что все-таки не сработало у ЦСКА?

– На мой взгляд, такую плотную оборону "Краснодара" можно было вскрыть за счет быстрого перехода от обороны к атаке, за счет средних и дальних ударов и, наконец, за счет индивидуальных качеств. Вот последнего немного и не хватило. Однако, как я уже сказал, несмотря на результат, ЦСКА мне понравился. Футболисты действовали с огромной самоотдачей.

– Вам не кажется, что молодым Облякову и Ахметову на финише сезона индивидуального мастерства как раз и не хватает?

– Вы опять говорите про молодость. Наверное, пора уже отходить от этого штампа. Команды борются за Лигу чемпионов. Что значит – не хватает опыта? А когда хватит? Через пять лет? Нет, им уже сейчас надо расти, прогрессировать, в том числе, через такие матчи. Хотя, наверное, можно с вами и согласиться. Сегодня в группе атаки ЦСКА за счет индивидуального мастерства может вскрывать организованную оборону только Влашич. Хорват способен обыграть одного-двух соперников и отдать передачу в свободную зону или пробить. Но одного его мало! При этом армейцы создали много моментов, но количество не перешло в качество. (Виталий Айрапетов)

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