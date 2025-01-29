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Сегодня, 14:58

Комитет по этике РФС 4 февраля рассмотрит обращение Алаева по интервью Дзюбы

Константин Белов
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС заявили «СЭ», когда состоится комитет по этике рассмотрит обращение главы РПЛ Александра Алаева против нападающего «Акрона» Артема Дзюбы 4 февраля.

Ранее сообщалось, что глава Алаев обратился в комитет по этике РФС в связи с интервью форварда.

«Заседание комитета по этике состоится 4 февраля», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В ноябре Дзюба дал большое интервью, в котором вспомнил полную историю ухода из «Локомотива» и раскритиковал гендиректора железнодорожников Владимира Леонченко.

Дзюба выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24. Всего за команду он провел 39 матчей, в которых отметился 12 голами и 9 результативными передачами.

Артем Дзюба
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Александр Алаев
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«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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