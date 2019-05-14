Валерий Газзаев: "Надеялся на более мягкое решение в деле Кокорина и Мамаева"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Сожалею, что Кокорину и Мамаеву вынесены реальные сроки тюремного заключения и в целом сожалею о ситуации, в которой они оказались. Они в полной мере осознали вину и ощутили на себе систему уголовного наказания. Я надеялся на более мягкое решение в их деле. Но все уже произошло. Хотелось бы пожелать им не опускать руки и не падать духом, - сказал Газзаев. - Надеюсь, после истечения срока они вернутся в профессиональный футбол, ведь они действительно талантливые игроки. Как мы помним, в свое время выдающегося советского футболиста Эдуарда Стрельцова приговорили к семи годам лишения свободы, отбыв которые, он дважды становился лучшим футболистом СССР. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Валерия Газзаева - здесь