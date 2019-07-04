Валерий Газзаев: "Лимит на легионеров не должен существовать в принципе"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев – о последних событиях в российском футболе.

– На недавнем исполкоме РФС поменяли лимит на легионеров – с сезона-2020/21 будет ограничено число иностранцев в заявке (8+17), а не на поле. Ваше отношение к этой реформе?

– Уже не раз подчеркивал, что лимит на легионеров не должен существовать в принципе. Нужна естественная конкуренция среди футболистов. Российские игроки и иностранцы должны находиться в равных условиях, без всяких льгот, потому что иначе это будет влиять на отношение футболистов к делу, на качество игры команд и в конечном счете на результаты наших клубов на международной арене. В Лиге чемпионов или Лиге Европы нам противостоят мини-сборные мира. Чтобы соответствовать уровню западных клубов, наши команды тоже должны быть укомплектованы надлежащим образом.

А сейчас существует сдерживающий фактор в виде лимита. Допустим, "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Краснодар" имеют финансовые возможности и желание успешно выступать на европейской арене, но на трансферном рынке у них в определенной степени связаны руки.

Мы выстроили прекрасную инфраструктуру, и народ после чемпионата мира с большим удовольствием пошел на футбол, потому что появились комфортные условия на стадионах. А теперь должны появиться комфортная игра и комфортные результаты! (Дмитрий Симонов)

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