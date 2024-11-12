Романцев: «Черенков заслуживает, что о нем помнят хорошо»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал проведение ретро-матча памяти Федора Черенкова.

«Спасибо организаторам и участникам матча. Я и играл с Черенковым, и тренировал его. То, что о Федоре помнят хорошо, потому что он этого заслуживает», — сказал Романцев на пресс-конференции.

Игра ветеранов московских «Спартака» и «Динамо» в память о Черенкове пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене», информирует пресс-служба РФС. Начало — в 20:00.