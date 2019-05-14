Валерий Газзаев: "Английская лига является примером и образцом для всех, особенно для России"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - об успехах английских клубов в еврокубках. В финале Лиги чемпионов сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", в финале Лиги Европы - "Челси" и "Арсенал".

– Господство английских клубов в европейском футболе (ведь еще никогда в двух финалах не играли сразу четыре клуба из одной страны!) напрямую связано с организацией футбольного хозяйства и бизнеса в Англии. Грамотный подход к развитию футбола, спортивной и коммерческой составляющей рано или поздно должен был воплотиться в жизнь и принести результат. И вот, наконец, это случилось. Не удивлюсь, если англичане и дальше продолжат доминировать на европейской клубной арене, - сказал Газзаев. - Английская лига является сейчас примером и образцом для всех. Особенно для России, если мы хотим правильно развивать футбол у нас в стране! По сути, все предельно просто. Во-первых, в Англии создан турнир с высочайшим уровнем конкуренции – как минимум шесть топ-клубов с великолепными составами бьются за места в Лиге чемпионов, а остальные участники постоянно в каждом матче навязывают им тяжелейшую борьбу. Во-вторых, лига заключает огромный телеконтракт, который сейчас составляет порядка двух миллиардов фунтов, благодаря чему клубы процветают. В-третьих, функционирует четко выстроенная система обмена клубов между лигами, которая тоже порождает правильную конкуренцию. (Дмитрий Симонов)

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