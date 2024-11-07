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Сегодня, 12:18

Вахания — о словах Карпина про отставку: «Не могу представить «Ростов» без него»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Илья Вахания в комментарии «СЭ» отреагировал на слова главного тренера команды Валерия Карпина о его возможной отставке.

«Карпин сказал, что есть мысли об отставке? Ничего такого вообще не ощущается. Сложно представить «Ростов» без него. Наверное, не могу», — сказал Вахания «СЭ».

Впервые Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года и работал до августа 2021 года, после чего ушел из команды и сосредоточился на должности в сборной России. В марте 2022 года специалист вернулся в клуб, его контракт с ростовчанами действует до конца мая 2026 года.

В текущем сезоне команда под его руководством занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после 14 туров, набрав 11 очков. В FONBET Кубке России «Ростов» вышел в первый раунд плей-офф Пути РПЛ.

Валерий Карпин
ФК Ростов
Илья Вахания
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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