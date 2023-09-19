Вагнер Лав: «Надеюсь, Чалов продолжит забивать и обгонит меня в списке бомбардиров ЦСКА»
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав надеется, что форвард армейцев Федор Чалов обгонит его в списке бомбардиров клуба.
«Я рад, что Чалов забивает много голов. Это помогает команде, которую я очень люблю, побеждать и достигать цели! Я надеюсь, что он продолжит и обгонит меня в списке лучших бомбардиров ЦСКА. Это будет хорошо и для него, и для ЦСКА! Желаю удачи ему и команде», — приводит слова Лава «Чемпионат».
Ранее Лав назвал лучших легионеров в истории РПЛ и не упомянул своих бывших партнеров по ЦСКА. 39-летний бразилец играл за клуб с 2004 по 2012 год и на полгода возвращался в 2013 году.
Лав провел за армейцев 259 игр, забил 124 мяча и занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории. Лидером является Григорий Федотов, у которого 137 голов в 177 играх.
Чалов в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 12 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативну. передачу. Всего на счету 25-летнего форварда 232 игры за клуб и 79 мячей. Он занимает 12-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1