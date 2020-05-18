Вагнер Лав: «Гинер говорил, что я ему как сын»
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал об отношениях с президентом клуба Евгением Гинером.
— К президенту ЦСКА я до сих пор отношусь с трепетом и чрезвычайным уважением, — приводит слова Вагнера Лава официальный сайт УЕФА. — Он одинаково хорошо ладил со всеми игроками, со всеми был учтив и уважителен.
Мы давно не общались, но уверен, что это взаимно. Он по-прежнему мне дорог, я его уважаю и уверен, что он относится ко мне так же. Он при всех называл меня сыном, при всей команде, порой даже было неловко.
Он говорил: «Я всех вас люблю, но Вагнер для меня особенный. Он мне как сын». А когда на матчи приходил его сын, он называл меня братом: «Брат, брат!»
Было очень приятно. Эти воспоминания я сохраню в сердце навсегда. Поэтому я люблю и уважаю ЦСКА и, конечно, президента. Он много сделал для того, чтобы я отдал клубу семь лет жизни.
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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/025d-0f6f8d3cabea-e917894bcfbc-1000/