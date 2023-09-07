Гаранин — о разговоре с Галицким: «Поразило, как Сергей Николаевич разбирается в стандартах»

Бывший тренер «Сочи» и «Енисея» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» рассказал о диалоге с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Поразило, как Сергей Николаевич разбирается в стандартах, задает футбольные вопросы. Например, почему игрок стоит на ближней штанге, а не в другом месте. В общем, спрашивал вещи, которые могут даже профессионального тренера заставить задуматься.

Галицкий — это, конечно, глыба, которая выстроила такую сумасшедшую пирамиду, как «Краснодар». Надежную, крепкую, которая стоит на ногах и при всех сложностях дает результат», — сказал Гаранин «СЭ».

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в РПЛ. Клуб трижды становился бронзовым призером чемпионата России.