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Ярошик о работе в «Оренбурге»: «Хотелось по-другому вернуться в Россию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик признался, что не знает, чем будет заниматься после ухода из клуба.

«Честно, я и сам не знаю, что будет дальше. Последние дни было не до футбола, но я, конечно, по возможности буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию», — цитирует Ярошика Metaratings.

45-летний чешский специалист возглавил «Оренбург» в июне этого года. Уже в августе клуб объявил об уходе Ярошика. Под руководством тренера «Оренбург» провел 7 матчей, в которых одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и уступил в 5 встречах.

Источник: Metaratings
Иржи Ярошик
Футбол
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Максим Кузьмин

Балтика

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Динамо

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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Ахмат

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