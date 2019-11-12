Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о расширении РПЛ. По его словам, число команд можно увеличить до 18.

— Мы сейчас с «Тамбовом» играли в Саранске, — сказал Евсеев в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Нужен там стадион, если «Мордовия» играет на «Старте»?

Я, например, считаю, что лучше больше команд. Мы же все говорим, почему мало играем. Добавьте две команды, будет 18. В чемпионате Германии 18 команд, 2 вылетают, 1 в стыках играет. У нас 16 команд играют, 2 вылетают, 2 в стыках. Нонсенс! Не понимаю смысл. Сделайте 1 вылетает, 2 в стыках.

Перед началом чемпионата тот же Черчесов собирал руководителей, говорил, чтобы играли в атакующий футбол, ему нужны игроки. Для сборной они нужны, а нам как быть?

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр