Вадим Евсеев: «Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают — это хорошо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на видео РПЛ в Instagram.
Премьер-лига выложила репортаж с матча «Сатурн» — «Локомотив» сезона-2008. Тогда Евсеев выступал за подмосковный клуб.
— Посмотрел сюжет с удовольствием, — написал Евсеев в Instagram. — Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушел не по своей воле... Эмоции были не самые простые.
Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое теплое отношение. Всегда, за какой клуб бы не играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще.
В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой, и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают — это хорошо. Идите и докажите все на поле.
Спасибо @premierliga за то, что выкладывает такие видео. Посмотрел сюжет с удовольствуем. Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле... Эмоции были не самые простые. Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы не играл, слышал из голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще ??? В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают, это хорошо. Идите и докажите все на поле. #премьерлига #спорт #футбол #фкуфа #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #евсеев