Евсеев назвал Симеоне самым дорогим водителем автобуса в мире. Дело в зарплате тренера «Атлетико»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне. Он зарабатывает в год более 40 миллионов евро.

— Самый дорогой водитель «автобуса» в мире! — написал Евсеев в своем Instagram. — Хотя наш уфимский «автобус», думаю, немногим хуже.

После 22 туров «Уфа» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице. В последних двух матчах она сыграла вничью с ЦСКА и «Зенитом».