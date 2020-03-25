Евсеев назвал Симеоне самым дорогим водителем автобуса в мире. Дело в зарплате тренера «Атлетико»
18:35
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о главном тренере «Атлетико» Диего Симеоне. Он зарабатывает в год более 40 миллионов евро.
— Самый дорогой водитель «автобуса» в мире! — написал Евсеев в своем Instagram. — Хотя наш уфимский «автобус», думаю, немногим хуже.
После 22 туров «Уфа» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице. В последних двух матчах она сыграла вничью с ЦСКА и «Зенитом».