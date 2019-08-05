Вадим Евсеев – о ничьей с "Сочи": "Обе команды создали мало моментов"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура с "Сочи". "Горожане" с 4 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

– Раз сыграли вничью – значит, получили очко, – сказал Евсеев на послематчевой пресс-конференции. – Пытались вскрыть оборону соперника быстрым переводом мяча с одного фланга на другой. Где-то это удавалось, когда Тилль приходил и создавал преимущество на фланге. Во втором тайме где-то мы подсели, свою работу по оборонительным действиям сделали. Обе команды создали мало моментов и не реализовали даже то, что создали.

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