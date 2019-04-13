Вадим Евсеев: "Мы довольны набранным очком"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев остался доволен ничьей с "Енисеем" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России. Его команда в начале матча не реализовала пенальти.

– Раз мы набрали очко, значит, результат закономерен, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Евсеев. – Мы довольны этим очком. Потому что мы низко в турнирной таблице. "Енисей" дома играет так, что всем сложно. Если бы у нас лучше было завершение, могли взять и три очка. Но и соперник играл достойно, по-домашнему.

Игбун на разминке почувствовал недомогание, но у нас 22 игрока. Вышел Вомбергар, ничем не хуже. Сыграл достойно.