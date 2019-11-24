Вадим Евсеев: «Хотим порадовать болельщиков игрой и результатом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против «Сочи» отметил, что команда хочет порадовать болельщиков игрой и результатом.

— В каких условиях работали в Сочи? Условия для работы отличные. Работали на том комплексе, который нам хорошо знаком, — отметил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Не первый раз так. Нет возможности тренироваться в Уфе, поэтому в начале сезона в марте и сейчас в ноябре тренируемся там.

— Разница погодных условий в Сочи и в Уфе — проблема?

— Все в равных условиях. Так получается. Мы в августе сыграли в Сочи. Сегодня тут в Уфе. Нормальная погода -4 градуса.

— Это заключительная домашняя игра в этом году. Особый настрой?

— Мы хотим порадовать болельщиков игрой и результатом.