В «Зените» заявили, что прощание Малкома с болельщиками обязательно состоится

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о том, состоится ли прощание экс-нападающего сине-бело-голубых Малкома с болельщиками.

26 июля 26-летний бразилец перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро — это рекордная сумма продажи футболиста в истории РПЛ.

«Начался чемпионат Саудовской Аравии, поэтому очень трудно сейчас найти место в графике, чтобы все совпало. Все-таки путь не близкий. Сейчас мы назвать дату не можем, но такое прощание обязательно состоится», — сказал Медведев «СЭ».

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года, он четырежды становился чемпионом России в составе клуба из Санкт-Петербурга.

В составе «Аль-Хиляля» форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах.