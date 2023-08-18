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Сегодня, 15:50

В «Зените» заявили, что прощание Малкома с болельщиками обязательно состоится

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Малком.
Фото ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о том, состоится ли прощание экс-нападающего сине-бело-голубых Малкома с болельщиками.

26 июля 26-летний бразилец перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро — это рекордная сумма продажи футболиста в истории РПЛ.

«Начался чемпионат Саудовской Аравии, поэтому очень трудно сейчас найти место в графике, чтобы все совпало. Все-таки путь не близкий. Сейчас мы назвать дату не можем, но такое прощание обязательно состоится», — сказал Медведев «СЭ».

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года, он четырежды становился чемпионом России в составе клуба из Санкт-Петербурга.

В составе «Аль-Хиляля» форвард забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
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 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
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