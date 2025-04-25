В «Зените» сообщили, что планируют провести товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Сочи

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче с «Црвеной Звездой».

«Действительно ли «Зенит» планирует сыграть в конце июня в Сочи против «Црвены Звезды»? Действительно», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее об этом сообщали Telegram-каналы «КБ-телега» и «Мутко против». Ожидается, что матч пройдет в 20-х числах июня.