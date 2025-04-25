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Сегодня, 13:55

Экс-тренер ЦСКА Фоменко объяснил, почему играет Мойзес, а не Круговой

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» порассуждал о конкуренции на левом фланге обороны армейцев.

— В схеме с четырьмя защитниками Мойзес слева выглядит предпочтительнее Кругового?

— Тут надо понимать, что требует от игрока этой позиции Николич. Если брать атакующий потенциал, то Круговой сильнее. Если же берем исключительно оборонительные действия, то Мойзес, наверное, один из лучших защитников в РПЛ. А в плане ведения единоборств «один в один» бразильцу, возможно, вообще нет равных в нашей лиге. Круговой хорош в игре на атаку. Более мобильный, более объемный. Но Мойзес сильнее него в разрушении. Когда мы были в ЦСКА, не боялись играть сзади «два в два». Знали, что от Роши и Мойзеса никто не убежит и никто их не обыграет. Николич, как я понимаю, делает упор на то, чтобы сзади играть на ноль. Отсюда такой выбор.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля, начало — в 19.30 мск. «Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в таблице, ЦСКА (48) идет на четвертой строчке.

Мойзес, Миралем Пьянич и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев.Полезен ли Пьянич? Что с Файзуллаевым? Мойзес или Круговой? Интервью экс-тренера ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Данил Круговой
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
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Маркус Вендел

Зенит

 9
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Бителло

Динамо

 9
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Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Никита Глушков

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