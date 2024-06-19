В «Зените» сообщили, что Бакаев вернется в расположение команды в июле

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев продолжит выступать в аренде за «Аль-Ваахда» до конца 2024 года. Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».

«Бакаев вернется в команду в июле», — сказал Медведев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Бакаев выступал за клуб ОАЭ «Аль-Вахда», в котором провел 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.