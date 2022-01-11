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В «Зените» раскрыли подробности переговоров с «Крыльями Советов» по Сергееву

13:10
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал подробности переговоров с «Крыльями Советов» по трансферу нападающего Ивана Сергеева.

«Переговоры и с «Крыльями», и с игроком и его представителями, прошли конструктивно и быстро. Они облегчались наличием положения о самовыкупе в контракте игрока. Все условия были согласованы ещё в декабре и были оформлены сразу после положительного решения Совета Директоров ФК «Крылья Советов», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» объявил о трансфере Сергеева 10 января. Контракт с 26-летним российским форвардом рассчитан до 2025 года. В этом сезоне за «Крылья Советов» он сыграл 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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