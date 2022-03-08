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Юрий Семин: «Легионеры не уедут из России»

Семин высказался о возможном отъезде легионеров из клубов РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный массовый уход легионеров из команд РПЛ.

7 марта ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить действие трудовых договоров с клубами до 30 июня 2022 года.

«Во-первых, в нашем чемпионате есть легионеры высокого уровня и обычного. Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России — они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает.

Уровень российского футбола не упадет, если иностранцы уедут, потому что высококачественные легионеры играют только в «Зените» и, может быть, в ЦСКА.

Стоит также задуматься о развитии программы детско-юношеского футбола для того, чтобы уровень футбола в стране значительно вырос», — сказал Семин «РБ Спорт».

Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. Команды имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. При этом один клуб сможет подписать краткосрочные контракты не более чем с двумя футболистами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-legionery-ne-uedut-iz-rossii-oni-tut-neploho-rabotayut-treniruyutsya-i-komanda-obespechivaet/
РПЛ
Юрий Семин
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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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27.02 14:00
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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