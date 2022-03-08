Юрий Семин: «Легионеры не уедут из России»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный массовый уход легионеров из команд РПЛ.

7 марта ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить действие трудовых договоров с клубами до 30 июня 2022 года.

«Во-первых, в нашем чемпионате есть легионеры высокого уровня и обычного. Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России — они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает.

Уровень российского футбола не упадет, если иностранцы уедут, потому что высококачественные легионеры играют только в «Зените» и, может быть, в ЦСКА.

Стоит также задуматься о развитии программы детско-юношеского футбола для того, чтобы уровень футбола в стране значительно вырос», — сказал Семин «РБ Спорт».

Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. Команды имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. При этом один клуб сможет подписать краткосрочные контракты не более чем с двумя футболистами.