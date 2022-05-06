В «Зените» опровергли информацию о решении расстаться с вратарем Михаилом Кержаковым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг информацию о том, что клуб принял решение расстаться с голкипером Михаилом Кержаковым.

«Такого решения нет», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Кержаков летом может покинуть «Зенит».

Отметим, что действующее соглашение 35-летнего голкипера с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июля 2022 года. В текущем сезоне Кержаков сыграл в 25 матчах за «Зенит» во всех турнирах и пропустил 24 мяча.