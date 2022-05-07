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Канчельскис: «Уход Дзюбы не будет большой потерей для «Зенита»

Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Уход Дзюбы не будет большой потерей для «Зенита», — приводит слова Канчельскиса Betonmobile.ru. — Думаю, Артему дали понять, что контракт не будет подписан. В последнее время он то играл, то не играл. Думаю, что принял решение перейти в другой клуб, тем более если есть заинтересованность».

Экс-полузащитник поделился мнением о том, сможет ли Дзюба проявить себя в белградском клубе.

«Црвена Звезда» — это хорошая команда, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов. а Белград — хороший город. Время покажет. Пускай сначала перейдет, подпишет контракт, а уже потом будем гадать. Но если они его хотят, то он будет играть в основном составе, а там уже будет все зависеть от него самого», — сказал он.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-kanchelskis-uhod-dzyubyi-ne-budet-bolshoy-poterey-dlya-zenita

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И В Н П +/- О
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
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