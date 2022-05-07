Канчельскис: «Уход Дзюбы не будет большой потерей для «Зенита»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Уход Дзюбы не будет большой потерей для «Зенита», — приводит слова Канчельскиса Betonmobile.ru. — Думаю, Артему дали понять, что контракт не будет подписан. В последнее время он то играл, то не играл. Думаю, что принял решение перейти в другой клуб, тем более если есть заинтересованность».

Экс-полузащитник поделился мнением о том, сможет ли Дзюба проявить себя в белградском клубе.

«Црвена Звезда» — это хорошая команда, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов. а Белград — хороший город. Время покажет. Пускай сначала перейдет, подпишет контракт, а уже потом будем гадать. Но если они его хотят, то он будет играть в основном составе, а там уже будет все зависеть от него самого», — сказал он.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.