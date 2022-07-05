Полузащитник «Ростова» снова приостановил контракт с клубом и перешел в польскую команду
Полузащитник «Ростова» Понтус Альмквист перешел в польскую «Погонь», сообщает сайт клуба.
Он заключил контракт с командой до лета 2023 года. Ранее ФИФА приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостановить действие контрактов.
В прошлои сезоне РПЛ 22-летний швед провел за «Ростов» 19 матчей, забил два гола и отдал четыре результативных передач.
Потом он приостановил контракт с клубом до лета и ушел в «Утрехт». Его статистика в голландском клубе — семь матчей и ни одного результативного действия.
Контракт Альмквиста с «Ростовом» действует до июня 2025 года.
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|15.07
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
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