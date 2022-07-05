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Сегодня, 16:53

Полузащитник «Ростова» снова приостановил контракт с клубом и перешел в польскую команду

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Понтус Альмквист.
Фото ФК «Погонь».

Полузащитник «Ростова» Понтус Альмквист перешел в польскую «Погонь», сообщает сайт клуба.

Он заключил контракт с командой до лета 2023 года. Ранее ФИФА приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостановить действие контрактов.

В прошлои сезоне РПЛ 22-летний швед провел за «Ростов» 19 матчей, забил два гола и отдал четыре результативных передач.

Потом он приостановил контракт с клубом до лета и ушел в «Утрехт». Его статистика в голландском клубе — семь матчей и ни одного результативного действия.

Контракт Альмквиста с «Ростовом» действует до июня 2025 года.

Понтус Альмквист
ФК Погонь
ФК Ростов
ФК Утрехт
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