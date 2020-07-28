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В «Урале» будет избран новый совет директоров

12:25
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о последствиях ухода с должности председателя совета директоров клуба Александра Левина. Он также покинул должность вице-президента «Урала» из-за невыполнения спортивных задач в сезоне 2019/2020.

— Кто заменит Левина? Не знаю, мы принадлежим полностью Свердловской области, руководство будет решать, кто теперь возглавит совет директоров, — заявил он «СЭ». — Видимо, будет избран новый состав. Когда покидает свой пост один из членов совета директоров, выбирается новый состав. Это будет решать Свердловская область, правительство, так что вопрос не ко мне.

— Уход Левина как-то повлияет на клуб?

— Мы с большим уважением относимся к Александру Юрьевичу. Он очень долго проработал на этой должности, и все это (результаты сезона) принял очень близко к сердцу. Переживаем, что его с нами сейчас не будет. Но времена проходят, а футбол остается. Думаю, клуб будет двигаться вперед. Не хотелось, чтобы он уходил, но человек принял такое решение. (Севастиан Терлецкий)

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