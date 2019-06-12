В управлении на транспорте МВД по ЦФО подтвердили задержание Лунева

В управлении на транспорте МВД по ЦФО подтвердили задержание вратаря "Зенита" и сборной России Андрея Лунева за инцидент в аэропорту Внуково, информирует "Рен ТВ".

Ранее сообщалось, что футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь домой – в Санкт-Петербург. Сборная России к тому времени уже вернулась из Нижнего Новгорода, где проводила матч отборочного турнира Евро-2020 с Кипром (1:0). Лунев в игре участия не принимал.

После нападок на сотрудника у стройки авиакомпании "Россия" игрок был задержан и доставлен в отделение полиции воздушной гавани. Там против него составили протокол о мелком хулиганстве, после чего отпустили.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что Лунев был нетрезв. В крови голкипера нашли 0,77 промилле (около двух бокалов пива).

Лунева задержали во Внуково. Подробности